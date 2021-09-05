أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.
وأوضحت أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية، والتربية الخاصة، سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، والصفوف المتوسطة والثانوية من الساعة 7 صباحا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب. وفق “أخبار 24”.
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الثاني، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/J1HDWHftWs
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 4, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الثاني، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/NgSkUlBcHY
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 4, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثاني، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/vIMx0AAkYC
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 4, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثاني، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/hHrLt2d0BB
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 4, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثاني، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/QfSeCkpQhF
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 4, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثاني، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/G2eAwiy5aq
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 4, 2021