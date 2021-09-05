أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

وأوضحت أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية، والتربية الخاصة، سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، والصفوف المتوسطة والثانوية من الساعة 7 صباحا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب. وفق “أخبار 24”.