مختص يوضح علامات إصابة الأطفال بالربو

أوضح استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور حسام العناني، اليوم السبت، بعض المعلومات المهمة عن احتماليات إصابة الأطفال بالربو.
وقال، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن الربو الرياضي لدى الأطفال يمكن معرفته من خلال ملاحظة تأثر الطفل بأي مجهود مثل اللعب أو الركض، حيث يبدو بحاجة ماسة لأخذ قسط من الراحة أثناء قيامه بهذا المجهود.
وأضاف أن الأجواء الباردة تُعد من أبرز المثيرات لهذه الحالة، مشددًا على ضرورة التعرف على هذه الحالات مبكرًا من خلال مراقبة الأهل لأطفالهم، خاصة أن العلاج المبكر قد يساعد الطفل في المراحل العمرية اللاحقة. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه بإمكان الطبيب التنبؤ بإمكانية إصابة الطفل بالربو، وذلك حال كان هناك تاريخ مرضي بعائلته في الإصابة بالربو أو أحد أنواع الحساسية، أو حدوث سعال لفترات طويلة بعد الإصابة بنوبات البرد.
فيديو | ما الفرق بين الربو الرياضي والربو العادي؟
استشاري الأمراض الصدرية يجيب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/O15v9HXdbR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 4, 2021