“أمانة الرياض” توضح كيف تتعامل مع بلاغات المركبات المهملة

أوضحت أمانة منطقة الرياض كيف يتم التعامل مع البلاغات الواردة بشأن المركبات المهملة في شوارع المنطقة.
وأكدت الأمانة أنها تقوم باستجابة عاجلة للبلاغات التي ترد إليها، وتقوم بوضع الملصقات على السيارة المهملة ومن ثم تقوم بإزالتها خلال مدة لا تتجاوز الـ10 أيام.
ونشرت أمانة المنطقة مقطع فيديو بيّنت خلاله كيف تتعامل مع المركبات المهملة بالشوارع، حيث إنها تقوم بالتدقيق في البيانات الواردة عن المركبة، وخلال المدة السابق ذكرها تتم إزالتها من الموقع. وفق “أخبار 24”.
استجابة عاجلة لبلاغات المركبات المهملة.. و”الإزالة” بعد مرور 10 أيام فقط.. pic.twitter.com/bvuhig7mzX
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) September 4, 2021