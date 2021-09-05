نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “أمانة الرياض” توضح كيف تتعامل مع بلاغات المركبات المهملة
05/09/2021   8:25 ص

“أمانة الرياض” توضح كيف تتعامل مع بلاغات المركبات المهملة

+ = -
781

أوضحت أمانة منطقة الرياض كيف يتم التعامل مع البلاغات الواردة بشأن المركبات المهملة في شوارع المنطقة.  

وأكدت الأمانة أنها تقوم باستجابة عاجلة للبلاغات التي ترد إليها، وتقوم بوضع الملصقات على السيارة المهملة ومن ثم تقوم بإزالتها خلال مدة لا تتجاوز الـ10 أيام.  

ونشرت أمانة المنطقة مقطع فيديو بيّنت خلاله كيف تتعامل مع المركبات المهملة بالشوارع، حيث إنها تقوم بالتدقيق في البيانات الواردة عن المركبة، وخلال المدة السابق ذكرها تتم إزالتها من الموقع. وفق “أخبار 24”.

 

“أمانة الرياض” توضح كيف تتعامل مع بلاغات المركبات المهملة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885172591.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.