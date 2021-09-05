أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، الدكتور عبد الله المسند، أنه تبقى 18 يوما للدخول في فصل الخريف، و108 أيام على بداية فصل الشتاء.
وأوضح المسند أنه تبقى 41 يوماً على موسم الوسم، لافتاً إلى أن غدا الإثنين سيشهد دخول طالع الجبهة (النجم الثاني في سهيل) وهي أربعة نجوم في برج الأسد تُسمى جبهة الأسد، لافتا إلى أن الجبهة هي نجم شامي وعدد أيامه 14 يوماً.
وأشار إلى أنه عادة تبدأ الأجواء بعد النجم الأول من سهيل في التحسن قليلا، مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة خلال النهار، لافتا إلى أنه في نهاية سبتمبر ستبدأ السحب في التحرك من الغرب إلى الشرق.
وبشأن أجواء المملكة اليوم، توقع المسند أن تستمر الحالة المطرية على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من جازان، وعسير، والباحة، وقد تمتد على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وفق “أخبار 24”.