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أخبار محلية > “موهبة” تعلن استمرار التسجيل في أولمبياد “إبداع 2022” حتى نهاية سبتمبر
05/09/2021   1:36 م

“موهبة” تعلن استمرار التسجيل في أولمبياد “إبداع 2022” حتى نهاية سبتمبر

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أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم، استمرار التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2022” حتى 28 سبتمبر المقبل.

وأوضحت “موهبة” أن التسجيل في الأولمبياد متاح للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلتين المتوسطة والثانوية في الفئة العمرية من 12 إلى 20 عاماً، في المدارس الحكومية والأهلية، مبينة أنه يشترط أن يكون للطالب مشروع علمي في واحد من 21 مجالاً ذات اولوية وطنية.

وأبانت أن “إبداع 2022” يدخل عامه الثاني عشر، حيث انطلقت أولى دوراته في عام 2011، ويجسد الشراكة التكاملية المميزة والناجحة بين “موهبة” ووزارة التعليم، للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة، حيث يسهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة لدعم الطلبة في مشاريعهم البحثية. وفق “أخبار 24”.

وأشادت “موهبة” بالشراكة المثمرة مع وزارة التعليم ودورها في تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام، بما يسهم في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية، داعية الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل في الأولمبياد من خلال موقع المسابقة.

“موهبة” تعلن استمرار التسجيل في أولمبياد “إبداع 2022” حتى نهاية سبتمبر

أخبار محلية
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