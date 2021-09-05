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أخبار محلية > “المياه الوطنية” تكشف عن اعتماد آلية جديدة لتحصيل المقابل المالي لخدمات المياه والصرف الصحي
05/09/2021   1:37 م

“المياه الوطنية” تكشف عن اعتماد آلية جديدة لتحصيل المقابل المالي لخدمات المياه والصرف الصحي

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كشفت الشركة الوطنية للمياه، عن اعتماد آلية جديدة لتحصيل المقابل المالي عن خدمات المياه والصرف الصحي.

وأوضحت الشركة أن الآلية الجديدة تتمثل في تحصيل مقابل مادي “مقدما” قبل توصيل الخدمات من جميع فئات المستهلكين، مشيرة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، إلى أن هذا الإجراء جاء وفقا لقرار وزاري نص على “تحصيل مقابل توصيل خدمات المياه والصرف الصحي مقدما قبل التوصيل من جميع فئات المستهلكين”.

وأشارت إلى أنها تعمل على توسيع الشبكة والتحول إلى الضخ المستمر، مؤكدة اعتزامها أن تكون المملكة بلا خدمة صهاريج المياه التي تخدم من هم خارج تغطية شبكة المياه.

“المياه الوطنية” تكشف عن اعتماد آلية جديدة لتحصيل المقابل المالي لخدمات المياه والصرف الصحي

أخبار محلية
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