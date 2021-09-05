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أخبار محلية > في عامها الأول.. كلية الحرم المكي النسائية تدشن قسم الشريعة بعدد 145 طالبة
05/09/2021   1:36 م

في عامها الأول.. كلية الحرم المكي النسائية تدشن قسم الشريعة بعدد 145 طالبة

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دشنت كلية الحرم المكي الشريف النسائية في عامها الأول 1443هـ، قسم الشريعة شطر الطالبات، بعدد 145 طالبة.

وأكدت الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية ورئيس قسم الشريعة الدكتورة فادية الأشرف، انطلاق العمل والإشراف على الكادر الإداري والتعليمي بالكلية، بالإضافة إلى حضور الطالبات التدريجي في القاعات الدراسية بأروقة المسجد الحرام.

وأشارت إلى استمرار العملية التعليمية وتفعيلها “عن بعد” عبر المنصة التعليمية بناءً على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، واعتماد آلية لعودة الدراسة. وفق “أخبار 24”.

في عامها الأول.. كلية الحرم المكي النسائية تدشن قسم الشريعة بعدد 145 طالبة

أخبار محلية
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