بعد انقطاع لنحو عامين.. بدء عودة الحلقات القرآنية حضورياً في المسجد الحرام (صور)

استأنفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الحلقات القرآنية حضورياً في رحاب المسجد الحرام، وذلك بعد انقطاع لنحو عامين كاملين بسبب ظروف جائحة “كورونا”.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب غازي الذبياني، أن الوكالة حريصة مع عودة هذه الحلقات حضورياً على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة المستفيدين، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي لإبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين التوعوية والتعليمية والتوجيهية والإرشادية، وتقديم أرقى الخدمات لقاصديه.
من جانبه، أبان مدير الحلقات القرآنية بدر المحمادي، أن الحلقات تبدأ من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً، مشيراً إلى أنه تم وضع عدة ضوابط لاستئناف الحلقات تمثلت في تقليل عدد المسموح لهم بالحضور إلى 8 مستفيدين، والبداية بحلقة تعليم واحدة تحقيقاً للجانب الاحترازي والوقائي.
وفق “أخبار 24”.