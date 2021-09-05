تراكتور الإيراني يدرس الانسحاب من مواجهة النصر في دوري أبطال آسيا

يشهد نادي تراكتور الإيراني، حالة من عدم الاستقرار، وذلك قبل مواجهة النصر، في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، المقرر لها يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة.
وكشف الإعلامي الإيراني “davood igdery” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إدارة تراکتور، ستحدد مستقبل الفريق خلال الـ48 الساعة المقبلة سواء بالحضور أو الانسحاب عن مباراته ضد النصر في دور الـ16 بأبطال آسیا. وفق “أخبار 24”.
يعيش نادي تراكتور الإيراني حالة من الفوضى، قبل أيام من مواجهة نظيره النصر، حيث تجمهر أنصار الفريق، للمطالبة بإبعاد رئيسه “جمشيد نظمي”؛ بسبب سوء النتائج مؤخرا، ودخول الفريق في دوامة من المشاكل.
🚨خاص| سیحدد مستقبل فريق #تراکتور خلال 48 الساعة المقبلة سواء بالحضور او الانسحاب عن مباراة ضد #النصر في دور ال16 بأبطال آسیا. pic.twitter.com/cRXVmTyHTE
— davood.igdery (@Dikdery) September 4, 2021