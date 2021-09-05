الأهلي يرفض آلية “الرياضة”.. ويطالب بـ66 ألف ريال على كل ألف مشجع

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، رفض الآلية المعلنة من قبل وزارة الرياضة حول المبالغ التي تتعلق بالحضور الجماهيري.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية” إن إدارة الأهلي تنوي تجهیز خطاب رسمي لرفعه إلى وزارة الرياضة خلال الأيام المقبلة، يتضمن مقترحاً، تطالب فيه بالإبقاء على آلية الدعم، المطبقة منذ انطلاق الموسم، بالحصول على 66 ألف ريال مقابل كل ألف مشجع.
وأشارت المصادر، إلى أن طلب التعديل المقدم من الإدارة الأهلاوية، يشمل كامل آلية الدعم، لا النسبة الخاصة بالحصول على مبلغ المليون فقط.
وأوضحت المصادر، أن إدارة الأهلي سترتكز في طلب تعديلها على سعة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الجوهرة”، کونه الملعب الأكبر من ناحية المدرجات بين جميع ملاعب الأندية الأخرى.
وكانت وزارة الرياضة أعلنت في وقت سابق استمرار مبادرة “الحضور الجماهيري” التي تشمل جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بهدف التحفيز لزيادة الحضور الجماهيري وتعزيز مشاركة المشجع بشكل فعال. وفق “أخبار 24”.
وذكرت الرياضة في استراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي 2021-2022، أنه يمكن لكل نادٍ الحصول على مبلغ 15 مليون ريال سنويًّا للمباريات التي تقام على أرضه، كحد أقصى بواقع مليون ريال للمباراة الواحدة، وذلك وفقًا للنسب المحددة التالية:
– مليون ريال على نسبة حضور أكبر من 90% من سعة الملعب.
– 750 ألف ريال على نسبة حضور أكبر من 75% من سعة الملعب.
– 500 ألف ريال على نسبة حضور أكبر من 60% من سعة الملعب.
– 250 ألف ريال على نسبة حضور أكبر من 50% من سعة الملعب.
– 100 ألف ريال على نسبة حضور أكبر من 30% من سعة الملعب.