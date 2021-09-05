محمد صلاح يطلب مليوني جنيه إسترليني راتباً شهرياً للبقاء مع ليفربول

طلب النجم المصري محمد صلاح من ناديه ليفربول الإنجليزي، الحصول على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني لتجديد تعاقده مع النادي.
ويسعى نادي ليفربول وفقاً لصحيفة “ميرور” الإنجليزية؛ لحماية صلاح من إغراءات الأندية الكبرى في أوروبا، ومنها ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح يتقاضى حالياً 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو من أعلى اللاعبين راتباً في النادي، فيما تبقى أقل من عامين على نهاية اللاعب مع النادي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن محمد صلاح انتقل إلى ليفربول قادماً من روما الإيطالي في عام 2017، مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، وقد حقق مع النادي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019.