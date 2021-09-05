رسميا.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة السماح للأندية بتسجيل أكثر من 7 أجانب

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، رسميا، مساء السبت، حقيقة ما يُتداول بشأن تسجيل أي نادٍ أكثر من 7 لاعبين أجانب خلال الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).
وقال اتحاد الكرة، إن موافقات التسجيل لا تصدر إلا بعد تقديم الطلب عبر (TMS) أثناء الفترة، وبعد توفر خانة شاغرة في كشوفات النادي مع الأخذ بحكم المادة 5/28 من لائحة الاحتراف”.
وأوضح حساب الإعلام والاتصال التابع لاتحاد الكرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كما أن النظام الإلكتروني للتسجيل لايقبل أكثر من 7 أجانب”.
وكان الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، تحدث عن عدد الأجانب المتواجدين في قائمة نادي النصر، وذلك بعد انضمام البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، قادما من نادي الوحدة، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي، من أجل تدعيم صفوفه.
وكتب “الحارثي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جميع الأندية السعودية في دوري المحترفين لديهم 7 محترفين أجانب، لو سألت أصغر مشجع لعرفهم”. وفق “أخبار 24”.
وتابع الحارثي: “النصر فقط يملك أكثر من 8 لاعبين أجانب، وحتى جمهوره لا يعرف من المغادر ومن المستمر، يحدث هذا وقد انقضت فترة التسجيل منذ 4 أيام، هل من توضيح من اتحاد الكرة السعودي؟ وهل هذا عمل احترافي يليق بكرتنا؟”.
لا صحة لما يُتداول عن تسجيل أي نادٍ أكثر من 7 لاعبين أجانب
موافقات التسجيل لاتصدر إلا بعد تقديم الطلب عبر TMS أثناء الفترة، وبعد توفر خانة شاغرة في كشوفات النادي مع الأخذ بحكم المادة 5/28 من لائحة الاحتراف
كما أن النظام الإلكتروني للتسجيل لايقبل أكثر من 7 خانات للاعبين الأجانب
— الإعلام والاتصال (@SaudiFFcomms) September 4, 2021