بعد الانتقال للمقر الجديد.. العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالخرج تعاود استقبال المراجعين

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .
اسم المستخدم
كلمة المرور
تعاود العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالخرج استقبال المراجعين بعد الانتهاء من اجراءات الانتقال للمقر الجديد بجوار جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز .
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885172669.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2021 kharjhome1.com All Rights Reserved.
الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج