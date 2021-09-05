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أخبار الخرج > بعد الانتقال للمقر الجديد.. العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالخرج تعاود استقبال المراجعين
05/09/2021   1:39 م

بعد الانتقال للمقر الجديد.. العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالخرج تعاود استقبال المراجعين

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تعاود العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالخرج استقبال المراجعين بعد الانتهاء من اجراءات الانتقال للمقر الجديد بجوار جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز .

بعد الانتقال للمقر الجديد.. العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالخرج تعاود استقبال المراجعين

أخبار الخرج
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