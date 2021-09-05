عثر بحوزتهم على 70 طائراً.. ضبط 5 مواطنين ارتكبوا مخالفات صيد بإحدى الاستراحات بالمجمعة

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات صيد بإحدى الاستراحات في محافظة المجمعة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن المخالفين ارتكبوا مخالفات الصيد داخل الاستراحات، والصيد باستخدام الشباك.
وأشار إلى أنه تم العثور بحوزتهم على 70 طائراً مصيدًا، وبندقية هوائية، وشبكة صيد، وجهاز جذب للطيور، وذخائر متنوعة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن عقوبة الصيد داخل الاستراحات تصل غرامتها إلى مليون ريال، وعقوبة استخدام الشباك في الصيد تبلغ 100 ألف ريال، كما تبلغ عقوبة استخدام جهاز جذب الطيور غرامة تبلغ 50 ألف ريال، وسيتم تحديد غرامة المصيد حسب نوعه من الجهة المختصة، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.