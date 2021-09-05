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أخبار محلية > وافد يروي تفاصيل إنقاذ ابنه من الغرق عبر اتصال هاتفي بغرفة عمليات “الهلال الأحمر”
05/09/2021   10:57 م

وافد يروي تفاصيل إنقاذ ابنه من الغرق عبر اتصال هاتفي بغرفة عمليات “الهلال الأحمر”

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تمكن الهلال الأحمر من إنقاذ طفل مصري يقيم في المملكة، من الموت المحقق، بعد أن تعرض للغرق داخل المسبح وفقد الوعي.

وعرض برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، مكالمة هاتفية حقيقية لاستغاثة مقيم مصري بشأن الطفل، والنصائح التي وجهها المسعف عبر الهاتف لإنقاذ حياة الطفل لحين وصول الإسعاف لموقع.

وطلب المسعف من المتصل إخراج الطفل من المسبح والضغط 15 مرة على منطقة أسفل الصدر والتنفس مرتين، وفور أن فتح الطفل عينيه، طلب المسعف وضعه على بطنه من أجل خروج الماء. وفق “أخبار 24”.

وأكد والد الطفل، محمد رمضان، أن الحادث وقع عندما كانت عائلة الطفل في إحدى الاستراحات، حيث سقط في المسبح أثناء اللهو في غفلة من عائلته، إلا أن ملاحظة أحد الموجودين للسقوط كانت العامل الحاسم في إخبار الوالد، ومن ثم إنقاذ الطفل.

وافد يروي تفاصيل إنقاذ ابنه من الغرق عبر اتصال هاتفي بغرفة عمليات “الهلال الأحمر”

أخبار محلية
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