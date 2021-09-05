طبيب باطنية يقدم بديلًا صحيًا لملح الطعام لمن يعانون ارتفاع ضغط الـدم

قدّم طبيب الباطنية والجهاز الهضمي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية الدكتور عبدالله الذيابي، نصائح متخصصة لاستبدال الملح في الطعام لمن يعانون من ارتفاع ضغط الـدم.
وأوضح أنه يمكن وضع الفلفل الحار على الطعام، وهو ما يمثل بديلًا جيدًا لاستخدام الملح في الطهي، خاصة وأنه لا يتسبب في ارتفاع الضغط، محذرًا من تناول الشطة الجاهزة بوصفها بديلًا للفلفل.
وذكر أن الفلفل الأحمر يحتوي على العديد من المكونات، أبرزها مادة الكابسيسين، ودهون وكربوهيدرات، وأحماض أمينية، ومعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، بالإضافة إلى فيتامين سي، لافتًا إلى مساهمة مادة الكابسيسين في تخفيف ألـم وانتفاخات القولون العصبي. وفق “أخبار 24”.