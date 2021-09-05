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أخبار محلية > “التجارة”: 3 آلاف جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات الدراسية
05/09/2021   10:57 م

“التجارة”: 3 آلاف جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات الدراسية

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نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة أكثر من 3 آلاف جولة رقابية، على منافذ بيع المستلزمات المدرسية في مختلف مناطق المملكة.

وتأكدت خلال جولاتها من توافر المنتجات والسلع الدراسية في منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحال قرطاسية، ووجود بطاقات السعر على المستلزمات، وكذلك عدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، والتثبت من نظامية سير العمل في المكتبات والقرطاسيات.

كما تحققت من عدم وجود أَي مخالفات غش تجاري أو تقليد، وحررت خلال جولاتها 36 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.

"التجارة": 3 آلاف جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات الدراسية

وفق “أخبار 24”.

“التجارة”: 3 آلاف جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات الدراسية

أخبار محلية
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