بالفيديو.. مواطنة تخترع روبوتاً لقطف التمور من النخيل بالطاقة الشمسية

حصلت المواطنة ندى البيطار على براءة اختراع روبوت يمكنه قطف التمور من النخيل بالطاقة الشمسية.
وأوضحت خلال استضافتها على قناة “الإخبارية”، اليوم (الأحد)، أنها قامت بعدة زيارات لمزارع النخيل في المملكة، وأجرت تجارب عدة في قطف التمور، مبينة أنه وجدت بعض المشاكل المرتبطة بعملية قطف التمور بواسطة الرافعة مثل الصدأ والصيانة والتشويك، بالإضافة إلى أنه لا توجد رافعات للنخيل التي يزيد طولها عن 10 أمتار ما يزيد من مخاطر السقوط.
وأضافت أنها تمكنت من صناعة كماشات محاكية لشكل اليد ومبطنة بمادة السيليكون، وقادرة على قطف التمر من العلق أو بالحبة عن طريق محاكاة شكل أصابع اليد وسحبها هوائيًا إلى وحدة التخزين داخل الآلة مباشرة، لافتة إلى أن الروبوت يتكون من 8 أذرع للقطف من النخيل العالي بالسحب الهوائي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تحتاج معها إلى فريق عمل متكامل من مهندس ميكانيكي ومهندس طيران، منوهة أنها أضافت خاصية الطيران للمنتج للاستغناء عن الرافعات.
فيديو | “ندى البيطار” تحصد على براءة اختراع روبوت لقطف التمور بالطاقة الشمسية ..
والمخترعة “ندى البيطار”: الاختراع عبارة عن “كماشات” محاكية لشكل أصابع اليد قادرة على قطف الثمرة عن طريق السحب الهوائي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/uHPgEJoMkV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 5, 2021