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أخبار محلية > يسمح للأجانب بالعمل دون كفالة.. الإمارات تطلق نظام إقامة جديداً
05/09/2021   10:57 م

يسمح للأجانب بالعمل دون كفالة.. الإمارات تطلق نظام إقامة جديداً

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أعلنت الإمارات اليوم (الأحد) عن إطلاق نظام إقامة جديد باسم “التأشيرة الخضراء” يسمح للأجانب بالعمل في البلاد بدون كفالة شركة موظفة.

وتتيح “التأشيرات الخضراء” الجديدة للمغتربين التقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل، وبإمكانهم كفالة أولادهم حتى سن 25 عاما.

وتستهدف التأشيرة الأشخاص من ذوي المهارات العالية والمستثمرين ورجال الأعمال إضافة إلى الطلاب المتفوقين وطلاب الدراسات العليا. وفق “أخبار 24”.

وبموجب النظام الجديد سيتم السماح لمن فقدوا عقود العمل بالبقاء في الإمارات لفترة سماح تتراوح من 90 – 180 يوماً.

يسمح للأجانب بالعمل دون كفالة.. الإمارات تطلق نظام إقامة جديداً

أخبار محلية
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