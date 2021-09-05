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أخبار محلية > “الصحة”: 10-30% من المتعافين يعانون أعراضاً طويلة الأمد لكورونا.. وهذا ما وصل إليه متحور “مو”
05/09/2021   10:57 م

“الصحة”: 10-30% من المتعافين يعانون أعراضاً طويلة الأمد لكورونا.. وهذا ما وصل إليه متحور “مو”

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استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أبرز ملامح جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيراته طويلة الأمد.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات الجائحة، أن 10-30% من المتعافين من فيروس كورونا، يعانون مضاعفات طويلة الأمد، مشددًا على أهمية مراقبة هذه المشكلات الصحية بعد التعافي من الإصابة.

وأشار إلى أهمية استكمال جرعتي اللقاح للوقاية من مضاعفات الإصابة بالفيروس التاجي، بالإضافة إلى الحد من آثار الإصابة طويلة الأمد.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاح للفئات العمرية الأقل من 12 عامًا، قال العبدالعالي، إن هناك دراسات جارية بهذا الصدد، مشيرًا إلى أن المملكة تتابع نتائج هذه الدراسات بشكل مستمر. وفق “أخبار 24”.

وأكد متحدث الصحة أن منحنى الإصابة بكورونا والحالات الحرجة داخل المملكة في انخفاض مستمر، مشددًا على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وبشأن متحور “مو”، أكد العبدالعالي أن المتحور لا زال في مرحلة إثارة الاهتمام ولم يصل إلى مستوى إثارة القلق، مشيرًا إلى أن هناك دراسات مستمرة تستهدف التعرف على خصائص المتحور البيولوجية ومدى تأثيره وسرعة انتشاره.

“الصحة”: 10-30% من المتعافين يعانون أعراضاً طويلة الأمد لكورونا.. وهذا ما وصل إليه متحور “مو”

أخبار محلية
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