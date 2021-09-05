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أخبار محلية > بالفيديو.. “النقل”: افتتاح الحركة المرورية جزئياً في طريقي “الظهران – بقيق” و”العقير- سلوى”
05/09/2021   10:56 م

بالفيديو.. “النقل”: افتتاح الحركة المرورية جزئياً في طريقي “الظهران – بقيق” و”العقير- سلوى”

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم (الأحد)، عن افتتاح الحركة المرورية جزئياً على الطريق الرابط بين طريق “الظهران – بقيق” وطريق “العقير- سلوى”.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يتضمّن تنفيذ طريق مزدوج بعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 7 كم، إلى جانب تنفيذ عدد 4 معابر علوية.

وأضافت بأن المشروع يُعد استكمالاً لمشاريع ربط طريق “الدمام- الجبيل”، بطريقي “الرياض- الدمام” السريع وطريق “الظهران- العقير – سلوى”، الذي يسهم في نقل حركة الشاحنات خارج النطاق العمراني لحاضرة الدمام. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “النقل”: افتتاح الحركة المرورية جزئياً في طريقي “الظهران – بقيق” و”العقير- سلوى”

أخبار محلية
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