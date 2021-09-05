بالفيديو.. “النقل”: افتتاح الحركة المرورية جزئياً في طريقي “الظهران – بقيق” و”العقير- سلوى”

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم (الأحد)، عن افتتاح الحركة المرورية جزئياً على الطريق الرابط بين طريق “الظهران – بقيق” وطريق “العقير- سلوى”.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يتضمّن تنفيذ طريق مزدوج بعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 7 كم، إلى جانب تنفيذ عدد 4 معابر علوية.
وأضافت بأن المشروع يُعد استكمالاً لمشاريع ربط طريق “الدمام- الجبيل”، بطريقي “الرياض- الدمام” السريع وطريق “الظهران- العقير – سلوى”، الذي يسهم في نقل حركة الشاحنات خارج النطاق العمراني لحاضرة الدمام. وفق “أخبار 24”.
#وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية تفتتح الحركة المرورية جزئياً على الطريق الرابط بين طريق الظهران – بقيق وطريق العقير- سلوى. pic.twitter.com/xWAFQnaXv6
— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) September 5, 2021