“التعليم” تتيح للطلبة المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة عبر منصة “مدرستي”

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأحد)، إتاحة المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة التي أقرتها خلال العام الدراسي الجديد 1443هـ عبر منصة “مدرستي” لطلاب وطالبات التعليم العام.
وأوضحت أن المقررات الإلكترونية، تضمنت المواد الدراسية الجديدة المضافة للمرة الأولى هذا العام، وتشمل المهارات الحياتية والأسرية، ومادة التفكير الناقد، واللغة الإنجليزية في منهجها المطوّر، كذلك التربية البدنية والدفاع عن النفس، والمهارات والتقنيات الرقمية.
وأشارت إلى أن المقررات الإلكترونية تهدف إلى دعم وضبط جودة التعليم الإلكتروني وتحسين نواتج التعلّم، وتمكين القياس المعياري، وتعزيز الدافعية للتعلّم من خلال توفير وسائط متعددة.
وتميزت المقررات الإلكترونية بالعديد من العناصر التعليمية التفاعلية؛ كالفيديوهات التعليمية القصيرة والشيقة، والأنشطة التفاعلية، والإنفوجرافيك، والموشن جرافيك، بالإضافة إلى وجود نقاشات وواجبات وملخصات للدروس التي يتم تقديمها بشكل شيق للطالب، مرتبطة بأهداف التعلّم في المقرر وقياس نواتج التعلّم بأدوات تقويم متنوعة.
وفق “أخبار 24”.