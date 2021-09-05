نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > “التحالف” يعرض لقطات لإسقاط وتدمير الطائرات المفخخة التي أطلقتها المليشيات الحـوثية
05/09/2021   10:56 م

“التحالف” يعرض لقطات لإسقاط وتدمير الطائرات المفخخة التي أطلقتها المليشيات الحـوثية

+ = -
820

عرضت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات دون طيار المفخخة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأظهر الفيديو تعقب الطائرات المفخخة التي أرسلتها مليشيا الحـوثيين الإرهـابية المدعومة من إيران، أمس السبت، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

يذكر أن التحالف نجح في تدمير عدد من الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها المليشيات الحـوثية لاستهداف مناطق مختلفة بالمملكة.

وفق “أخبار 24”.

“التحالف” يعرض لقطات لإسقاط وتدمير الطائرات المفخخة التي أطلقتها المليشيات الحـوثية

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885172709.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.