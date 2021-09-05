“التحالف” يعرض لقطات لإسقاط وتدمير الطائرات المفخخة التي أطلقتها المليشيات الحـوثية

عرضت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات دون طيار المفخخة خلال الساعات القليلة الماضية.
وأظهر الفيديو تعقب الطائرات المفخخة التي أرسلتها مليشيا الحـوثيين الإرهـابية المدعومة من إيران، أمس السبت، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.
يذكر أن التحالف نجح في تدمير عدد من الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها المليشيات الحـوثية لاستهداف مناطق مختلفة بالمملكة.
قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” تعرض لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات دون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحـوثية الإرهـابية تجاه المملكة يوم أمس لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. #واس_عام pic.twitter.com/296Eh3Hkdb
— واس العام (@SPAregions) September 5, 2021
وفق “أخبار 24”.