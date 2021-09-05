بالفيديو.. من هم الرباعي الأرجنتيني الذين تسببوا في توقف المباراة أمام البرازيل؟

غادر منتخب الأرجنتين ملعب “كورينثيانز أرينا” حيث يواجه البرازيل في تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية، بعد تدخُل موظفو وزارة الصحة لتوقيف رباعي من منتخب التانجو.
وفي الدقيقة الخامسة من المباراة اقتحم أحد المسؤولين في السلطات الصحية البرازيلة أرض الملعب وطلب إخراج رباعي الأرجنتين، وهم إيميليانو مارتينيز، وإيمي بوينديا من أستون فيلا، وجيوفاني لو سيلسو، وكريستيان روميرو من توتنهام.
ورفضت الصحة البرازيلية خوض الرباعي القادمين من الدوري الإنجليزي في المباراة بسبب مخالفة قواعد جائحة فيروس كورونا المستجد، ووجودهم في إنجلترا قبل مدة أقل من 14 يوما. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بيان قبل المباراة أكدت فيه ضرورة خروج الرباعي من القائمة بسبب انتهاكهم للقواعد.
وأشار الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني أن المباراة قد تم تعليقها دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.
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وزارة الصحة البرازيلية تطالب بوضع لاعبي المنتخب الأرجنتيني القادمين من إنكلترا في الحجر الصحي #تصفيات_كأس_العالم_2022 #قطر_2022 #ميسي #نيمار #البرازيل_الارجنتين #Qatar2022 #Neymar #Messi pic.twitter.com/1vK57LtQks
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 5, 2021