بعد 5 دقائق من بدء مباراة البرازيل والأرجنتين اقتحم أفراد من وزارة الصحة البرازيلية ملعب المباراة ليتم إيقافها بحجة سحب بعض اللاعبين القادمين من بريطانيا.
وطلبت السلطات الصحية البرازيلية من 4 لاعبين في منتخب الأرجنتين بالعزل الصحي فورا، وسط مباراة بين بطلة كأس كوبا أميركا والبرازيل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في ساو باولو.
وبرر مقتحمو الملعب من الصحة بالبرازيل، أنه كان يتعين على اللاعبين دخول الحجر الصحي فور وصولهم لأنهم قضوا فترة في المملكة المتحدة خلال 14 يوماً السابقة.
ويدخل منتخب البرازيل مباراة الليلة، وهو يحتل صدارة التصفيات برصيد 21 نقطة، من الفوز في جمع مبارياته السبع السابقة، في حين يوجد منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3.
وكان منتخب البرازيل قد حقق الفوز في الجولة السابقة على مضيفه منتخب تشيلي بهدف دون مقابل، في حين تغلب منتخب الأرجنتين على منتخب فنزويلا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وفق “أخبار 24”.