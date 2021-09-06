نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التعليم” توضح المحتويات والخدمات التعليمية التي تُقدمها “روضتي”
06/09/2021   9:51 ص

“التعليم” توضح المحتويات والخدمات التعليمية التي تُقدمها “روضتي”

+ = -
443

أوضحت وزارة التعليم، المحتويات الرقمية والخدمات التعليمية التي تُقدمها منصة وتطبيق “روضتي”.   

وبيّنت الوزارة، أن “روضتي” بنسختي الويب والتطبيق الذكي تُقدم العديد من المحتويات الرقمية التفاعلية لتمكين الأطفال في مرحلة رياض الأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات من متابعة العملية التعليمية.   

ولفتت إلى أن المنصة تهدف أيضاً لمساعدة أولياء الأمور على متابعة العملية التعليمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة لجعل التعليم ممتعاً للأطفال في أي وقت ومكان.  

ونوهت إلى أن المنصة توفر فرص محاكاة واقعية لمرحلة رياض الأطفال من خلال مقاطع فيديو تعليمية وقصص وألعاب وأنشطة تفاعلية، بالإضافة إلى الإرشادات والرسائل التوعوية. 

وأشارت إلى أن الخدمات التعليمية التي ستكون مُتاحة هي الحصص الافتراضية، والبرنامج اليومي، والأنشطة والواجبات، والتنبيهات والرسائل البريدية، والمحتوى الرقمي، واللقاءات الافتراضية، والتقرير والإحصاءات، ومشاركات الطفل. 

"التعليم" توضح المحتويات والخدمات التعليمية التي تُقدمها "روضتي"

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” توضح المحتويات والخدمات التعليمية التي تُقدمها “روضتي”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885172762.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.