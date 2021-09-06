“التعليم” توضح المحتويات والخدمات التعليمية التي تُقدمها “روضتي”

أوضحت وزارة التعليم، المحتويات الرقمية والخدمات التعليمية التي تُقدمها منصة وتطبيق “روضتي”.
وبيّنت الوزارة، أن “روضتي” بنسختي الويب والتطبيق الذكي تُقدم العديد من المحتويات الرقمية التفاعلية لتمكين الأطفال في مرحلة رياض الأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات من متابعة العملية التعليمية.
ولفتت إلى أن المنصة تهدف أيضاً لمساعدة أولياء الأمور على متابعة العملية التعليمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة لجعل التعليم ممتعاً للأطفال في أي وقت ومكان.
ونوهت إلى أن المنصة توفر فرص محاكاة واقعية لمرحلة رياض الأطفال من خلال مقاطع فيديو تعليمية وقصص وألعاب وأنشطة تفاعلية، بالإضافة إلى الإرشادات والرسائل التوعوية.
وأشارت إلى أن الخدمات التعليمية التي ستكون مُتاحة هي الحصص الافتراضية، والبرنامج اليومي، والأنشطة والواجبات، والتنبيهات والرسائل البريدية، والمحتوى الرقمي، واللقاءات الافتراضية، والتقرير والإحصاءات، ومشاركات الطفل.
وفق “أخبار 24”.