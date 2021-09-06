مختص: 90% من حالات الغش في زيوت السيارات تتمثل في الزيوت المستخدمة

استعرض المختص في قطاع السيارات ماجد الشيخي، أمس (الأحد)، أبرز مظاهر الغش في زيوت السيارات.
وأوضح الشيخي خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن أكثر من 90% لحالات الغش تتمثل في زيوت السيارات المغشوشة التي يُعاد تدويرها واستخدامها مرة أخرى.
وأشار إلى أن مصدر هذه الزيوت المغشوشة، هي تلك التي تم استخدامها والتخلص منها عند مراكز الصيانة، مشددًا على ضرورة مراقبة الزيوت المستخدمة والتي يتم التخلص منها عند “البنشر”. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن بعض “البناشر” قد لا يعلمون ما إذا كانت الزيوت التي يستخدمونها في السيارات قد سبق استخدامها في مركبات أخرى أم صالحة للاستخدام.
فيديو | المختص في قطاع السيارات ماجد الشيخي: أكثر من 90٪ من الغش في زيوت السيارات مصدرها الرئيسي “الزيوت المستخدمة” #الراصد pic.twitter.com/HoYAdXLMk9
— الراصد (@alraasd) September 5, 2021