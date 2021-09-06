“الأرصاد”: أجواء المملكة تمر بمرحلة انتقالية لمدة شهرين.. وهذه أبرز سماتها المناخية

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن أجواء المملكة تمر بمرحلة انتقالية تستمر لمدة شهرين يكون فيها حالة اضطراب مناخي.
وأضاف القحطاني، أن أجواء المملكة دخلت رسمياً فصل الخريف لكنها ستشهد خلال مرحلة الشهرين تذبذباً بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة.
ولفت في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” إلى أن بعض المناطق ستشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة وتصل إلى أقل من 40 درجة مئوية.
ونوه إلى أن درجات الحرارة ستكون معتدلة بالمناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية، مصحوبة بتقلبات ورياح على المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية وسواحل مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الفرصة ستكون مهيأة لهطول أمطار على منطقة الرياض ومرتفعات مكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة، والمناطق الساحلية الشمالية.
فيديو | #الأرصاد: أمامنا شهرين للبدء في المرحلة الانتقالية من حرارة الصيف إلى دخول فصل الشتاء#الراصد pic.twitter.com/U5EAwEBptl
— الراصد (@alraasd) September 5, 2021