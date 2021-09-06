النصر يستبعد “أنسيلمو” من القائمة الآسيوية

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن المدير الفني لفريق النصر، المدرب البرازيلي مانو مينيز، قرر استبعاد مواطنه أنسیلمو دي مورايس من قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا.
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الرياضية” إن استبعاد أنسیلمو، جاء بعد توصية من المعد البدني في الفريق، أنطونيو كارلوس، الذي أكد عدم جاهزيته البدنية.
وأوضحت المصادر أنه من المنتظر أن يعتمد المدرب خلال الـ24 ساعة المقبلة، القائمة النهائية للفريق في دوري أبطال آسيا، والتي ستبدأ مشوارها الثلاثاء الموافق 14 من الشهر الجاري، أمام تراکتور الإيراني.
وأشارت المصادر، إلى أن المدرب سيركز على الرباعي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والمغربي عبد الرزاق حمدالله، والكاميروني أبوبكر فينسنت.