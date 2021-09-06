كشف المواطن والد الطفلين المصابين في هجوم الـحوثيين بالأمس محمد الحايطي، عن تفاصيل لحظات إصـابة طفليه في الهجوم.
وأوضح الحايطي وفقًا لصحيفة “اليوم”، أنه كان يبعد عن المنزل مسافة 6 كيلومترات تقريبًا عندما وقع الحـادث، حيث اتصلت به زوجته بعد سماع دوي انفجـار قوي لتخبره بأن البيت يحترق.
وأضاف أنه تلقى اتصالًا آخر من أحد جيرانه، أخبره خلاله بسقوط شظايا أحد الصـواريخ التي تم تدميرها بجانب المنزل، ليقرر بعد هذه المكالمة العودة لبيته.
وذكر أنه دخل إلى المنزل ليُخرج طفليه اللذين قد تعرّضا للإصـابة؛ نتيجة تطاير الزجاج المهشم، ثم حضرت سيارة الإسعاف وأجريت الإسعافات الأولية لهما في الموقع، وتم نقلهما لتلقي العلاج اللازم في المستشفى.
وأشار إلى أنه تلقى اتصالًا من جانب نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن عبدالعزيز، والذي حرص على الاطمئنان على صحة المصابين.