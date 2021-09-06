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أخبار محلية > “تعليم الحدود الشمالية” تكشف ملابسات فيديو متداول لتلفّظ وكيل مدرسة على ولي أمر طالب
06/09/2021   9:50 ص

“تعليم الحدود الشمالية” تكشف ملابسات فيديو متداول لتلفّظ وكيل مدرسة على ولي أمر طالب

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أوضحت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “وكيل مدرسة بالحدود الشمالية يشتم ويتلفظ على ولي أمر طالب”.  

وبيّنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، أن المقطع المتداول يخص حـادثة قديمة وقعت قبل أكثر من 6 سنوات، مشيرةً إلى أنه جرى حينها استكمال إجراءاتها وإنهاء وإغلاق ملفاتها من الجهات ذات العلاقة.  

ونوهت إلى أنه تبيّن أن الحـادثة أو ما يشابهها لم تتكرر في جميع مدارس المنطقة، مؤكدةً حرصها على نشر ثقافة الحوار التربوي ومتابعة ذلك بشكل مُستمر. وفق “أخبار 24”.

وشددت على الجميع أهمية تحري الدقة والبعد عن تداول ما يُثير الجدل، والتأكد من المعلومات وصحتها ومصداقيتها وتوقيتها من مصادرها الخاصة والرسمية. 

“تعليم الحدود الشمالية” تكشف ملابسات فيديو متداول لتلفّظ وكيل مدرسة على ولي أمر طالب

أخبار محلية
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