رسميا.. الهلال يعلن قائمة فريقه في دوري أبطال آسيا

أعلن نادي الهلال، رسميا، اليوم الإثنين، قائمة الفريق، المشاركة في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، أمام استقلال طهران الإيراني، يوم 13 سبتمبر الجاري.
وشهدت القائمة 4 أجانب من صفوف الهلال للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وهم: “جانغ هيون سو، وماتيوس بيريرا، موسى ماريغا، وبافيتيمبي غوميز”.
وجاءت قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا كالتالي:
في حراسة المرمى: “عبدالله المعيوف، محمد الواكد، حبيب الوطيان، عبدالله الجدعاني.
في الدفاع: محمد البريك، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، أمير كردي، مدالله العليان، متعب المفرج، محمد جحفلي، حمد اليامي.
في خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، ماثيوس بيريرا، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، صهيب الزيد، مصعب الجوير، سعد الناصر، عبدالرحمن الدخيل، محمد القحطاني.
وفي الهجوم: صالح الشهري، عبدالله الحمدان، موسى ماريغا، بافيتيمبي غوميز، عبدالله رديف.
وفق “أخبار 24”.