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اخبار رياضية > رسميا.. الهلال يعلن قائمة فريقه في دوري أبطال آسيا
06/09/2021   9:49 ص

رسميا.. الهلال يعلن قائمة فريقه في دوري أبطال آسيا

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أعلن نادي الهلال، رسميا، اليوم الإثنين، قائمة الفريق، المشاركة في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، أمام استقلال طهران الإيراني، يوم 13 سبتمبر الجاري.

وشهدت القائمة 4 أجانب من صفوف الهلال للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وهم: “جانغ هيون سو، وماتيوس بيريرا، موسى ماريغا، وبافيتيمبي غوميز”.

وجاءت قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا كالتالي:

في حراسة المرمى: “عبدالله المعيوف، محمد الواكد، حبيب الوطيان، عبدالله الجدعاني.

في الدفاع: محمد البريك، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، أمير كردي، مدالله العليان، متعب المفرج، محمد جحفلي، حمد اليامي.

في خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، ماثيوس بيريرا، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، صهيب الزيد، مصعب الجوير، سعد الناصر، عبدالرحمن الدخيل، محمد القحطاني.

وفي الهجوم: صالح الشهري، عبدالله الحمدان، موسى ماريغا، بافيتيمبي غوميز، عبدالله رديف.

قائمة الهلال

وفق “أخبار 24”.

رسميا.. الهلال يعلن قائمة فريقه في دوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
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