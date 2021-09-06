بالفيديو.. رئيس نادي الحزم: أفتخر بتجربتي السابقة في النصر

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الحزم، سلمان المالك، عن اعتزازه بتجربته كرئيس لمجلس إدارة النصر، كاشفًا في الوقت ذاته عن طموحه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال سلمان المالك، خلال تصريحاته لبرنامج “شوت”: “أعتز وأفتخر بتجربتي السابقة في نادي النصر.. جميع الأشخاص بالوسط الرياضي لديهم ميول وانتماء، ولكن الأهم في العمل هي الاحترافية”.
وتابع: “اليوم أنا خرجت من العمل الرسمي في النصر، سواء كرئيس أو كعضو ذهبي، والآن أنا في نادي الحزم، ولدينا أمانة مهمة خلال الأربع سنوات المقبلة، وسيكون كل تركيزنا هو تحقيق النجاح داخل النادي”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح رئيس نادي الحزم: “اختلاف وجهات النظر لا يفسد الود والاحترام.. وعلاقتي بالمجال الإعلامي جدًّا ممتازة.. ونطمح كمجلس إدارة خلال السنتين الأوليين على التواجد بمناطق الدفء والمنافسة على كأس الملك”.
سلمان المالك – رئيس نادي #الحزم :
أعتز وأفتخر بتجربتي السابقة في نادي النصر , وجميع الأشخاص بالوسط الرياضي لديهم ميول وإنتماء وأهم نقطة في العمل هي الإحترافية#برنامج_شوت#قنوات_SSC pic.twitter.com/9LLLx3nJTW
— برنامج شوت (@Shoot_SSC) September 5, 2021