“الأخضر” يتوج بفضية “أسبوع الصالات” بعد خسارة النهائي أمام إيطاليا

حصل المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات على المركز الثاني لبطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية، بعد الخسارة في المباراة النهائية من أمام منتخب إيطاليا المصنف التاسع عالميًا بنتيجة 6 أهداف دون مقابل.
وحصل المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات على جائزة المركز الثاني، وهي عبارة عن كأس مخصص للمركز الثاني والميداليات الفضية، بالإضافة لحصول اللاعب معاذ العسيري على جائزة أفضل لاعب في البطولة.
من جانبٍ آخر، قررت إدارة المنتخب الوطني، بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، إقامة معسكر تدريبي في مدينة بوريتش الكرواتية حتى 15 سبتمبر الجاري، بعد الانتهاء من البطولة. وفق “أخبار 24”.
ويأتي ذلك بهدف إعداد المنتخب للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة، هذا وسيتخلل المعسكر التدريبي خوض عدد من المواجهات الودية بالإضافة إلى أداء حصص تدريبية على فترات مختلفة.