“الإنذار المبكر” ينبه بأمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من مناطق المملكة، وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن مناطق المدينة المنورة، والباحة، وجازان، ومكة المكرمة، وعسير، يُتوقع أن تشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الـ8 مساءً.
وأبان أن مناطق الرياض، والشرقية، والمدينة المنورة، وحائل، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الـ6 مساءً.
وأشار إلى أن محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظات أبوعريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب بمنطقة جازان، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الـ8 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن محافظات بدر ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، ومحافظة البرك بمنطقة عسير، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.