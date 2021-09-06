ماذا تعرف عن “تشنج الوجه النصفي”؟.. فهد الطبية توضح ‏الأسباب والعلاج

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن مرض تشنج الوجه النصفي، هو اضطراب عصبي يسبب ارتعاش عضلات الوجه من جانب واحد بشكل لا إرادي
وأشارت المدينة الطبية إلى أن أسبابه ترجع إلى وجود إصابة في عصب الوجه، أو وجود أورام، بالإضافة إلى حدوث ضغط للأوعية الدموية لعصب الوجه، لافتة إلى أنه في بعض الأحيان لا يوجد سبب معروف.
وأبانت أن العلاج يتم تحديده من قِبل الطبيب المختص بحسب حالة كل مريض، ويشمل الأدوية، أو الحقن البوتولينوم (البوتوكس)، وأحيانًا يتم التدخل الجراحي لتخفيف ضغط الأوعية الدموية.
ونوهت إلى أنه بالنسبة لبعض الأشخاص قد تصبح التشنجات أسوأ في حالات التعب أو التوتر، لذا ينصح بالراحة والبعد عن أسباب التوتر.
وفق “أخبار 24”.