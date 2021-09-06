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أخبار محلية > ماذا تعرف عن “تشنج الوجه النصفي”؟.. فهد الطبية توضح ‏الأسباب والعلاج
06/09/2021   12:44 م

ماذا تعرف عن “تشنج الوجه النصفي”؟.. فهد الطبية توضح ‏الأسباب والعلاج

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أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن مرض تشنج الوجه النصفي، ‏هو اضطراب عصبي يسبب ارتعاش عضلات الوجه من جانب ‏واحد بشكل لا إرادي

وأشارت المدينة الطبية إلى أن أسبابه ترجع إلى وجود إصابة في ‏عصب الوجه، أو وجود أورام، بالإضافة إلى حدوث ضغط ‏للأوعية الدموية لعصب الوجه، لافتة إلى أنه في بعض الأحيان ‏لا يوجد سبب معروف.‏

وأبانت أن العلاج يتم تحديده من قِبل الطبيب المختص بحسب ‏حالة كل مريض، ويشمل الأدوية، أو الحقن البوتولينوم (‏البوتوكس)، وأحيانًا يتم التدخل الجراحي لتخفيف ضغط الأوعية ‏الدموية.‏

ونوهت إلى أنه بالنسبة لبعض الأشخاص قد تصبح التشنجات ‏أسوأ في حالات التعب أو التوتر، لذا ينصح بالراحة والبعد عن ‏أسباب التوتر.‏

تشنج الوجه النصفي

وفق “أخبار 24”.

ماذا تعرف عن “تشنج الوجه النصفي”؟.. فهد الطبية توضح ‏الأسباب والعلاج

أخبار محلية
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