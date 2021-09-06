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أخبار الخرج > “غرفة الخرج”: غدًا طرح 1800 فرصة وظيفية بمدينة السيح
06/09/2021   12:44 م

“غرفة الخرج”: غدًا طرح 1800 فرصة وظيفية بمدينة السيح

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تنطلق بمدينة السيح، غداً (الثلاثاء)، فعاليات ملتقى التوظيف ‏الأول، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالخرج بالتعاون مع ‏مجموعة من شركات القطاع الخاص، ويستمر لمدة ثلاثة أيام‎.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج، عماش السبيعي، أن ‏الملتقى يُعقد في مقر الغرفة الرئيس على طريق الملك عبدالله ‏بمدينة السيح، وسيتم طرح أكثر من 1800 فرصة وظيفية ‏للشباب من طالبي العمل، تشمل معظم مجالات العمل في ‏القطاع الخاص‎.‎

وأشار السبيعي إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز فرص التوظيف ‏للشباب، بما يواكب جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية ‏الاجتماعية لتوفير فرص وظيفية مناسبة لطالبي العمل في سوق ‏العمل السعودي، ويتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية ‏المملكة 2030‏‎. وفق “أخبار 24”.

“غرفة الخرج”: غدًا طرح 1800 فرصة وظيفية بمدينة السيح

أخبار الخرج
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