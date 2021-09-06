“غرفة الخرج”: غدًا طرح 1800 فرصة وظيفية بمدينة السيح

تنطلق بمدينة السيح، غداً (الثلاثاء)، فعاليات ملتقى التوظيف الأول، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالخرج بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج، عماش السبيعي، أن الملتقى يُعقد في مقر الغرفة الرئيس على طريق الملك عبدالله بمدينة السيح، وسيتم طرح أكثر من 1800 فرصة وظيفية للشباب من طالبي العمل، تشمل معظم مجالات العمل في القطاع الخاص.
وأشار السبيعي إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للشباب، بما يواكب جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص وظيفية مناسبة لطالبي العمل في سوق العمل السعودي، ويتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.