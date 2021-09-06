يعد شاطئ العقير بمحافظة الأحساء أحد أهم وأجمل السواحل السعودية التي تطل على الخليج العربي من حيث الطبيعة والمناظر الخلابة والنقاء.
ويستقبل الشاطئ هذه الأيام أعدادًا كبيرة من السياح والزوار من أهالي المنطقة الشرقية وخارجها، منذ إطلاق منصة “روح السعودية” ضمن برنامج “صيف السعودية”، في 24 يونيو الماضي، والذي يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، في 11 وجهة بالمملكة، تحت شعار “صيفنا على جوّك”.
وتُقدم من خلال البرنامج أكثر من 500 تجربة وباقة ونشاط سياحي، عبر أكثر من 250 شريكًا بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى مسار “الفعاليات النوعية”، الذي أطلق مؤخرًا، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، ويضم 30 فعالية نوعية كبرى، وما يزيد على 300 نشاط وعرض ترفيهي في 6 مدن مختلفة.
ويبعد شاطئ العقير عن منطقة الأحساء حوالي 90 كيلومترًا، ويعد إحدى أجمل الوجهات البحرية المميزة بالمنطقة الشرقية، حيث يوفر لزواره تجربة سياحية فريدة وسط مياه البحر الصافية والرمال الذهبية، التي تجذب العديد من محبي الطبيعة والسياحة الشاطئية، إضافة إلى أماكن مخصصة للعائلات ومناطق لألعاب الأطفال.
ويتميز العقير ببعد تاريخي مهم، حيث كان يشكل قبل النفط الميناء الرئيسي للأحساء والمناطق الداخلية من الجزيرة العربية، ووسيلة الاتصال بالعالم الخارجي، وسوقًا مهمًا ورئيسيًا من الأسواق التجارية القديمة المطلة على الخليج، كما شهد في السنوات الأخيرة العديد من مشروعات التطوير التي أسهمت بشكل أكبر في جذب المزيد من السياح.
وفق “أخبار 24”.