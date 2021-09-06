العودة أمام الفتح.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة عمر السومة

كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، آخر تطورات إصابة محترف فريق الأهلي، اللاعب السوري، عمر السومة، ونوعد عودته إلى المباريات من جديد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية” إن عمر السومة، سيبدأ اليوم آخر مراحل برنامجه التأهيلي، عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الحزم في 19 من أغسطس الماضي، ضمن الجولة الثانية بدوري المحترفين.
وأوضحت المصادر، أن الجهاز الطبي منح السومة الضوء الأخضر للجري فقط حول المضمار، بعدها يتحدد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.
وأشارت المصادر، إلى أن مشاركة السومة ستكون أمام الفتح في 17 من الشهر الجاري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأضافت المصادر أن الجهاز الطبي رفض الزج به في المباراة التي تسبقها أمام التعاون الأحد المقبل، بحجة عدم اكتمال جاهزيته، وتحسبا لعدم عودة الإصابة له من جديد.