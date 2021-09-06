اتحاد كرة القدم يطلق “استراتيجية التحول” الخميس المقبل

أعلن اتحاد كرة القدم، إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، وذلك في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الـ 12:00 ظهرًا.
وتهدف الاستراتيجية إلى وضع الأسس الحديثة لمستقبل كرة القدم في البلاد بما يتوافق مع القفزة الكبيرة التي تشهدها السعودية على كافة الأصعدة، وذلك بعد إجراء دراسات بيانية وزيارات ميدانية لتجارب دولية في هذا الإطار.
ويرعى إطلاق الاستراتيجية، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وبحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ياسر المسحل، وأعضاء المجلس ورؤساء الأندية وعدد من الشخصيات الرياضية. وفق “أخبار 24”.