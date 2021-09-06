خيروه بين الشلل والموت.. حمد بن جروان يروي قصة حصوله على الدكتوراه رغم معاناته من السرطان

روى سفير الجمعية السعودية لمكافحة السرطان، الدكتور حمد بن جروان، قصة حصوله على الدكتوراه رغم تعذر علاجه من السرطان.
وقال خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، إن رحلة حصوله على الدكتوراه تضمنت العديد من المحطات، مثل ماليزيا وتايلاند والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر من رحلته سوى لحظة حصوله على الدكتوراه خلال تلقيه العلاج بأمريكا.
وأكد أنه بعد عام من العلاج في أمريكا، اعتذر الأطباء عن استكمال علاجه، ليعود إلى المملكة ويبدأ بمراسلة العديد من المستشفيات بالخارج، وكانت كافة الردود صادمة، مشيرًا إلى أن الأطباء بالداخل نصحوه بالاكتفاء بالمسكنات.
وأبان أنه خلال رحلة علاجه، واجه العديد من الاختبارات، من بينها تخييره قبل 12 عامًا ما بين الشلل أو الموت، إلا أنه بعد مضي هذه الفترة لا يزال على نفس حالته الصحية. وفق “أخبار 24”.
وألقى جروان على الهواء، أبياتًا عن الأمل والتفاؤل رغم معاناته من مرض السرطان وحالته المرضية الصعبة، مبرزًا تقبله لقضاء الله وقدره، واستعداده الدائم لمواصلة السعي في طريق العلم والمعرفة.
بعدما أعلن عن تعذر علاجه من السرطان..
دكتور #حمد_بن_جروان يروي رحلة حصوله على الدكتوراه من على سرير المرض#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FcWtbSsDY6
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 6, 2021
بعدما أعلن عن تعذر علاجه من السرطان..
دكتور #حمد_بن_جروان: في أمريكا اعتذروا عن استكمال علاجي، وراسلت مستشفيات خارجية أخرى وكانت كل الردود لا يمكن التدخل#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LOl82i33Iz
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 6, 2021
رغم تعذر علاجه من السرطان..
دكتور #حمد_بن_جروان يلقي أبيات شعر تحمل كثير من الأمل والتفاؤل #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2Rfz52cVY3
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 6, 2021