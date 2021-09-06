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أخبار محلية > خيروه بين الشلل والموت.. حمد بن جروان يروي قصة حصوله على الدكتوراه رغم معاناته من السرطان
07/09/2021   12:55 ص

خيروه بين الشلل والموت.. حمد بن جروان يروي قصة حصوله على الدكتوراه رغم معاناته من السرطان

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روى سفير الجمعية السعودية لمكافحة السرطان، الدكتور حمد بن جروان، قصة حصوله على الدكتوراه رغم تعذر علاجه من السرطان.

وقال خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، إن رحلة حصوله على الدكتوراه تضمنت العديد من المحطات، مثل ماليزيا وتايلاند والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر من رحلته سوى لحظة حصوله على الدكتوراه خلال تلقيه العلاج بأمريكا. 

وأكد أنه بعد عام من العلاج في أمريكا، اعتذر الأطباء عن استكمال علاجه، ليعود إلى المملكة ويبدأ بمراسلة العديد من المستشفيات بالخارج، وكانت كافة الردود صادمة، مشيرًا إلى أن الأطباء بالداخل نصحوه بالاكتفاء بالمسكنات. 

وأبان أنه خلال رحلة علاجه، واجه العديد من الاختبارات، من بينها تخييره قبل 12 عامًا ما بين الشلل أو الموت، إلا أنه بعد مضي هذه الفترة لا يزال على نفس حالته الصحية. وفق “أخبار 24”.

وألقى جروان على الهواء، أبياتًا عن الأمل والتفاؤل رغم معاناته من مرض السرطان وحالته المرضية الصعبة، مبرزًا تقبله لقضاء الله وقدره، واستعداده الدائم لمواصلة السعي في طريق العلم والمعرفة. 

 

خيروه بين الشلل والموت.. حمد بن جروان يروي قصة حصوله على الدكتوراه رغم معاناته من السرطان

أخبار محلية
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