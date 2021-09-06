استشاري في الطب النفسي يوضح أسباب إصابة الأطفال بـ”الرهاب الاجتماعي”

كشف استشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي، عن أسباب إصابة الأطفال بمرض “الرهاب الاجتماعي”.
وأوضح خلال لقاء في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن الرهاب الاجتماعي يصيب الأطفال بسبب توبيخ الوالدين، مشيرًا إلى أن الأم والأب المصابين بالرهاب الاجتماعي تزيد احتمالية إصابة أطفالهم بالمرض بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف.
وأشار إلى أنه من الصعب تحديد ما إذا كان الرهاب الاجتماعي يتعلق بالجينات المكتسبة من الوالدين أم نتيجة لنمط تربية الأب والأم المصابين بهذا المرض. وفق “أخبار 24”.
فيديو | الاستشاري في الطب النفسي د. أسامة النعيمي: الرهاب الاجتماعي لدى الأطفال سببه توبيخ الوالدين.. والأب والأم المصابين بالرهاب فرصة مرض أطفالهم ضعفين إلى ثلاثة #الراصد pic.twitter.com/gd9b7wI6EU
— الراصد (@alraasd) September 6, 2021