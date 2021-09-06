نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > استشاري في الطب النفسي يوضح أسباب إصابة الأطفال بـ”الرهاب الاجتماعي”
07/09/2021   12:55 ص

استشاري في الطب النفسي يوضح أسباب إصابة الأطفال بـ”الرهاب الاجتماعي”

+ = -
937

كشف استشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي، عن أسباب إصابة الأطفال بمرض “الرهاب الاجتماعي”.

وأوضح خلال لقاء في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن الرهاب الاجتماعي يصيب الأطفال بسبب توبيخ الوالدين، مشيرًا إلى أن الأم والأب المصابين بالرهاب الاجتماعي تزيد احتمالية إصابة أطفالهم بالمرض بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف.

وأشار إلى أنه من الصعب تحديد ما إذا كان الرهاب الاجتماعي يتعلق بالجينات المكتسبة من الوالدين أم نتيجة لنمط تربية الأب والأم المصابين بهذا المرض. وفق “أخبار 24”.

استشاري في الطب النفسي يوضح أسباب إصابة الأطفال بـ”الرهاب الاجتماعي”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885172873.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.