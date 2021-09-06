كيف تعرف الفصول والمواسم وأنت في عُرض البحر؟.. الزعاق يوضح

أوضح الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، طرق معرفة الفصول والمواسم في عُرض البحر، مبينا أن رُبان السفن يعتمدون في ذلك على تحركات الرياح وتخلقات السحب، وأهمها وأكثرها شيوعًا التي تعتمد على مواقع النجوم.
وأوضح أن من الطرق التي تعتمد على مواقع النجوم، حساب النيروز الهندي، لافتًا إلى أن السنة القمرية لا تتواءم مع فصول السنة الشمسية لأن عدد أيامها 354 يومًا مقابل 365 يومًا للسنة الشمسية، حيث تنقص 11 يومًا كل سنة، وتتقهقر السنة القمرية شهرًا عن الشمسية كل 3 سنوات.
وأشار إلى أن ربان السفن اتخذوا سنة شمسية خاصة بهم يتم حيالها تقسيم فصول ومواسم السنة إلى 36 قسمًا، منوها أن كل قسم يسمى بالدُر وتبدأ من 11 أغسطس وتنتهي في 10 أغسطس من السنة اللاحقة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن العشرة أيام الأولى من أغسطس تسمى الدر الأول والثاني والثالث، موضحًا أن الدر الأول هو موعد ظهور موسم الكليبين وفيه تزداد الرطوبة، أما الدر الثاني فهو موعد ظهور موسم سهيل وفيه يفيء الظل.
ربابنة السفن في #الخليج
يعتمدون قديماً على حساب النيروز#الكويت #البحرين #الأمارات #السعودية #قطر #سلطنة_عمان
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 6, 2021