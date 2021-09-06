نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الدكتور “النمر” يحذر من طريقة جديدة على “واتساب” للترويج لعيادات بالصين والهند
07/09/2021   12:55 ص

الدكتور “النمر” يحذر من طريقة جديدة على “واتساب” للترويج لعيادات بالصين والهند

+ = -
664

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من التفاعل مع القصص المروجة لعيادات الصين والهند.

وأكد أن هناك طريقة جديدة للتسويق عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” لعيادات في الصين والهند، حيث تتناول قصة لحالة ميؤوس منها، خضعت للعلاج في هذه العيادات، مشيرًا إلى أن هذه الإعلانات تنتهي دومًا بأرقام العيادات والمختبرات التي تروج لها.

وأكد أن أحدث ما توصل إليه الطب في أغلب التخصصات موجود بالمملكة، مشددًا على ضرورة التواصل مع سفارة المملكة في هذه البلاد لتحدد الجهات المعتمدة التي يمكن للمواطن التعامل معها هناك. وفق “أخبار 24”.

الدكتور “النمر” يحذر من طريقة جديدة على “واتساب” للترويج لعيادات بالصين والهند

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885172876.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.