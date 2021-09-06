الدكتور “النمر” يحذر من طريقة جديدة على “واتساب” للترويج لعيادات بالصين والهند

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من التفاعل مع القصص المروجة لعيادات الصين والهند.
وأكد أن هناك طريقة جديدة للتسويق عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” لعيادات في الصين والهند، حيث تتناول قصة لحالة ميؤوس منها، خضعت للعلاج في هذه العيادات، مشيرًا إلى أن هذه الإعلانات تنتهي دومًا بأرقام العيادات والمختبرات التي تروج لها.
وأكد أن أحدث ما توصل إليه الطب في أغلب التخصصات موجود بالمملكة، مشددًا على ضرورة التواصل مع سفارة المملكة في هذه البلاد لتحدد الجهات المعتمدة التي يمكن للمواطن التعامل معها هناك. وفق “أخبار 24”.