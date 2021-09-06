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أخبار محلية > “الإرشاد السياحي”: أسعار السياحة الداخلية أرخص من بريطانيا وفرنسا وألمانيا
07/09/2021   12:47 ص

“الإرشاد السياحي”: أسعار السياحة الداخلية أرخص من بريطانيا وفرنسا وألمانيا

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استعرض رئيس لجنة الإرشاد السياحي، سطام البلوي، اليوم الإثنين، بعض ملامح السياحة في المملكة.

وأكد خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن أسعار السياحة في المملكة أرخص من نظيراتها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مؤكدًا أن سعرة الشقة في بريطانيا يمكن أن تصل إلى ما يعادل 35 ألف ريال في الأسبوع الواحد.

وروى البلوي تفاصيل تجربته السياحية في الشفا بالطائف، حيث سكن برفقة عائلته في شاليهات جديدة لا يتجاوز سعرها 500 ريال في الليلة الواحدة، وأشاد بالخدمات التي وجدها هناك، مشيرًا إلى أن هناك أسعارًا للشاليهات أقل من 500 ريال.

وفق “أخبار 24”.

“الإرشاد السياحي”: أسعار السياحة الداخلية أرخص من بريطانيا وفرنسا وألمانيا

أخبار محلية
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