“النقل” تواصل تنفيذ مشروع طريق السيل الكبير – الرياض

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم (الإثنين)، مواصلة أعمالها في مشروع طريق السيل الكبير – الرياض السريع، الذي يجري تنفيذه بثلاث حارات في كل اتجاه.
وأوضحت أن نسبة الإنجاز في المشروع خلال مرحلته الأولى بلغت 42%، فيما جاءت نسبة المرحلة الثانية 40% على أن تكون المرحلة الثالثة تحت الترسية خلال المدة الحالية.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمستخدمي الطريق من ضيوف الرحمن والمعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون حاج ومعتمر، كذلك اختصار زمن الرحلة ما بين “جدة ومكة المكرمة” ومنطقتي الرياض والشرقية، بالإضافة إلى تسهيل انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الطائف الدولي الجديد، وتقليل الازدحام المروري الذي يشهده الطريق الحالي. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن المشروع يسهم في تسهيل التنقل بين المنطقتين، إضافة إلى إبعاد الشاحنات القادمة من المنطقتين الوسطى والشرقية من دخول مدينة الطائف.