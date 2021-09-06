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أخبار محلية > طفل من ذوي التوحد يخطف أنظار المصلين بصوته الشجي.. ووالده يروي التفاصيل
07/09/2021   12:47 ص

طفل من ذوي التوحد يخطف أنظار المصلين بصوته الشجي.. ووالده يروي التفاصيل

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روى والد الطفل المتوحد الذي اشتهر بتلاوة القرآن والأذان على مواقع التواصل الاجتماعي صالح، عبد الله حضيري، قصة تمكن نجله من تلاوة القرآن بالتجويد رغم حالته الصحية.

وقال خلال لقائهما في برنامج نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن الأم كانت أول من اكتشف حالة الطفل عندما كان عمره عامين، وذلك من خلال ملاحظة مشيه على أطراف الأصابع وتكرار الكلام وغير ذلك من الأمور.

وأوضح أنه بعد مراجعة الأطباء، تبين أنه مصاب بفرط الحركة وتشتت الانتباه، ثم التحق الطفل بمعهد الاحتياجات الخاصة وتلقى التعليم ونمت مهاراته وسلوكياته. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن مع تحسن حالته بالمعهد، تم نقله إلى مدرسة أخرى، وهي الخطوة التي أسهمت في تحسن حالة الطفل بشكل واضح وزادت من قدرته على التواصل مع المجتمع.

طفل من ذوي التوحد يخطف أنظار المصلين بصوته الشجي.. ووالده يروي التفاصيل

أخبار محلية
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