كأول امرأة بالمملكة.. مواطنة تعمل في مجال العزل المائي والحراري

تمكنت المواطنة فوزية العتيبي، من أن تكون أول امرأة بالمملكة تعمل في مجال العزل المائي والحراري.
وأوضحت خلال لقائها في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن عملها في هذا العزل المائي والحراري كان محض الصدفة، حيث بدأت عملها في إحدى الشركات المتخصصة بمجال البناء، ثم اكتشفت وجود هذا القسم في الشركة وانتقلت إلى العمل فيه بعد معرفتها بمدى أهميته.
وذكرت أن مهمتها إشرافية وليست ميدانية، حيث تتمثل وظيفتها في التأكد من سلامة البناء وجاهزيته لأعمال العزل المائي والحراري، ثم تبدأ مرحلة التنفيذ التي يقوم بها الفنيون. وفق “أخبار 24”.
وبشأن ما تعانيه اجتماعيًا بسبب عملها، قالت العتيبي إنها عانت بعض الشيء من النظرة الاجتماعية ومدى تقبل الآخرين لعملها، غير أنها وجدت دعمًا كبيرًا من عائلتها للعمل في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه المهنة لا تقتصر على جنسية محددة داخل المملكة.
فيديو | “فوزية العتيبي” .. أول امرأة بالمملكة تعمل في مجال العزل المائي والحراري#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/dXY2QzgiCN
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 6, 2021