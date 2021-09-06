نجم الهلال السابق يكشف مفتاح فوز “الأخضر” ضد عمان بتصفيات كأس العالم

كشف لاعب الهلال، والمنتخب الوطني السابق، أحمد خليل، عن مفتاح فوز الأخضر، أمام نظيره العماني، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وقال “خليل” وفقا لـ”كورة”: “يجب أن يحاول المنتخب الوطني التنويع في اللعب، مع التأكيد على الجماعية، وعدم ترك مساحات كبيرة للمنتخب العماني”.
وأوضح: “يجب أن يعتمد لاعبو الأخضر على الضغط العالي في حال فقدان الكرة”، مضيفا: “كلنا رأينا ما حدث في مباراة عمان واليابان”.
وتابع: “كل مباراة لها حساباتها وتكتيكها الخاص، سواء كانت في أرضك أو خارجها، والضغط موجود في جميع المباريات لكن المنتخب قادر على الفوز، فالمنتخب منسجم ويلعب بطريقه سهله ونملك نجوما قادره على الفوز إن شاء الله”.
وأشار “خليل”: “المنتخب ظهر بمستوى جيد أمام منتخب فيتنام الذي صعب من مهمتنا عندما سجل هدفا مبكرا، لكن الأخضر كان قادرا على العودة والفوز”.
واختتم: “لا توجد أمور سلبية واضحة في المبارة الأولى، وإن ظهرت بعض الأخطاء في المستقبل فأتوقع أن هيرفي رينارد قادر على إيجاد الحلول المناسبة لتفاديها”.