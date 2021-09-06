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اخبار رياضية > “جستنية” ينعى مشجع اتحادي
07/09/2021   1:00 ص

“جستنية” ينعى مشجع اتحادي

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نعى الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، مساء الإثنين، مشجع نادي الاتحاد عيد مسعد المرواني أبوفهد، الذي انتقل إلى رحمة الله منذ قليل.

وقال جستنيه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رحمة الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وتابع: “كان يومياً يحضر للنادي معظم وقته مع صحبه من أصدقاءه منهم في سنه يزورني بالمركز الإعلامي إذا كان هناك أمر حول النمور يقلقه أو معلومة يبحث عن صحتها متداولة صحفياً، يحرص على أداء الصلاة معانا جماعة.. وبشر الصابرين”.وفق “أخبار 24”.

“جستنية” ينعى مشجع اتحادي

اخبار رياضية
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